Broers Van Dijke gaan deze winter niet veldrijden

Mick en Tim van Dijke (allebei 21) zullen komende winter geen veldritten in competitieverband rijden. Dat bevestigt Jumbo-Visma desgevraagd aan WielerFlits. Ook andere renners van het Development Team zullen deze winter niet in de cross te zien zijn.

Mick van Dijke reed afgelopen winter ook al geen crossen; zijn laatste wedstrijd was het NK veldrijden bij de beloften in 2020. Tim van Dijke werkte de laatste jaren wel een veldrit of twaalf tot zeventien af bij de beloften. Op het EK veldrijden U23 van vorige winter in Rosmalen werd hij zesde.

De Zeeuwse tweelingbroers komen oorspronkelijk uit het mountainbiken, maar beiden hebben zich in tussen ook op de weg bewezen. Mick is intussen prof bij het WorldTour-team en Tim werd in juni Nederlands kampioen bij de beloften, nota bene voor zijn broer. Hij boekte in de CRO Race ook zijn eerste profzege. Dat lukte Mick nog niet.