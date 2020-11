Broers Izagirre en Sánchez blijven Astana trouw in 2021

Astana heeft de contractverlengingen van een zevental renners bekendgemaakt. Naast de broers Gorka en Ion Izagirre en de Spaanse kampioen Luis León Sánchez tekenden ook Manuele Boaro, Rodrigo Contreras, Jonas Gregaard en Davide Martinelli voor een jaar bij.

Gorka Izagirre (33) en zijn broer Ion (31) staan sinds 2019 onder contract bij Astana, dat komend seizoen onder de naam Astana-Premier Tech actief is in het peloton. De Spaanse broers zorgden in hun eerste jaar meteen voor meerdere successen; zo won Ion de ronden van Valencia en het Baskenland en zette Gorka de Tour de La Provence achter zijn naam. In 2020 zegevierde Gorka in de verregende Gran Trittico Lombardo, terwijl Ion een etappe in de Vuelta pakte.

“Het waren twee geweldige jaren, dus ik ben blij dat ik voor nog een seizoen kan bijtekenen. Het afgelopen seizoen had zijn ups en downs; dat ik de Tour vroegtijdig moest verlaten was een grote teleurstelling, maar het winnen van een etappe in de Vuelta zorgde voor een mooi einde van een uitdagend seizoen”, laat Ion weten via de ploeg. “Ik kijk ernaar uit om ook in 2021 met mijn broer in dezelfde ploeg te rijden. Zoals altijd hebben we grote ambities.”

Luis León Sánchez

Van het zevental renners dat bijtekende, rijdt Luis León Sánchez (36) het langst bij de ploeg. “Ik zit al jaren bij de ploeg, maar mijn motivatie en ambities blijven hetzelfde. Met mijn ervaring denk ik dat ik de jonge renners bij de hand kan nemen en tegelijkertijd onze klassementsrenners kan helpen te strijden voor de best mogelijke resultaten. Na een moeilijk seizoen kijk ik uit naar 2021. Hopelijk wordt het weer een normaal wielerseizoen voor ons.”

Manuele Boaro (33), Rodrigo Contreras (26) en Jonas Gregaard (24) beginnen aan hun derde jaar bij Astana; voor Davide Martinelli (27), die vorige winter overkwam van Deceuninck-Quick Step, wordt het zijn tweede jaar.