Britten met Tom Pidcock en Evie Richards naar WK veldrijden

woensdag 22 januari 2020 om 17:25

De Britse wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners van start gaan tijdens het WK veldrijden in Zwitserland. Tom Pidcock, vorig jaar wereldkampioen bij de beloften, is de enige Brit bij de elite-mannen, Beth Crumpton en Evie Richards verdedigen de Britse eer bij de elite-vrouwen.

Voor Pidcock wordt het WK in Dübendorf zijn eerste bij de elite-mannen sinds hij besloot voortaan in die categorie uit te komen. Winnen dit seizoen deed hij anderhalve week geleden voor het eerst door zijn Britse nationale titel te prolongeren. Wel is het aantal podiumplekken bijna niet langer op twee handen te tellen.

Bij de elite-vrouwen heeft de Britse bond twee namen ingevuld, namelijk Evie Richards en Beth Crumpton. Richards won bij de beloften al tweemaal de wereldtitel; zowel vier jaar geleden in Heusden-Zolder als twee jaar terug in Valkenburg greep ze de regenboogtrui. Dit seizoen reed ze in de wereldbekerwedstrijd van Waterloo al naar het podium.

Bij de U23-mannen treffen we voor het eerst de naam aan van Ben Tulett. De 18-jarige coureur veroverde de afgelopen twee jaar de wereldtitel bij de junioren. Ben Turner stond drie jaar geleden eveneens al op het WK-podium bij de junioren (derde). Cameron Mason en Thomas Mein zijn de andere U23-renners. Bij de vrouwen zijn Hettie Harnden en Anna Kay geselecteerd.

1⃣8⃣ riders will represent the Great Britain Cycling Team at the forthcoming @UCI_CX World Championships 🌈 🇨🇭 Dübendorf, Switzerland

🗓 1 – 2 February Full squad ⬇️#Dubendorf2020 #GBCT pic.twitter.com/vZnJj73u3L — British Cycling (@BritishCycling) January 22, 2020