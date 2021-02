Bretagne Ladies Tour gaat ook in 2021 niet door

De Bretagne Ladies Tour, opvolger van de Tour de Bretagne Féminin, wordt dit jaar niet gehouden. De coronamaatregelen staan de Franse etappekoers, die in mei zou plaatsvinden, in de weg. Ook vorig seizoen ging de koers al niet door.

De organisatie, die meer dan zestig verzoeken voor deelname had ontvangen, gaat niet naar een nieuwe datum voor 2021 zoeken. Het vizier wordt nu op het seizoen 2022 gericht. Audrey Cordon-Ragot sleepte in 2019 de eindoverwinning in de wacht. In het klassement bleef ze met vijf seconden Kirsten Wild voor, die wel de eerste twee etappes achter haar naam zette.

[Communiqué] Le @BretagneLadiesT x @Ceratizit_Fr n’aura pas lieu en 2021. Le Comité d’Organisation se concentre d’ores et déjà sur l’édition 2022. En espérant vous retrouver toutes et tous au bord des routes. 📱 #BretagneLadiesTour pic.twitter.com/caXZP12KPH — Bretagne Ladies Tour Ceratizit (@BretagneLadiesT) February 19, 2021