Brent Van Moer twee jaar langer bij Lotto Soudal

Brent Van Moer rijdt ook in 2022 en 2023 bij Lotto Soudal. De 23-jarige Belg heeft zijn contract bij de Belgische WorldTour-ploeg met twee jaar verlengd.

“Ik kreeg een mooi aanbod en hoefde, ondanks de interesse van andere ploegen, niet lang na te denken. Ik voel me hier echt goed en heb een uitstekende band met werkelijk al mijn ploegmaten en ook het personeel van het team. Ik kom graag naar de koers met de groep”, aldus Van Moer over zijn verlenging. “Misschien belangrijker nog is dat ik hier de kans krijg me te ontwikkelen tot een toprenner.”

De Lotto Soudal-renner weet nog niet helemaal waar zijn specialiteiten liggen. Afgelopen week won hij nog een rit in het Critérium du Dauphiné, terwijl hij ook al eens tweede werd op het WK tijdrijden voor beloften: “Ik kan nog aftasten waar mijn beste mogelijkheden liggen. In kleinere etappewedstrijden? Of in de klassiekers? Volgend jaar al wil ik in de semiklassiekers mee doen voor de overwinning. Ik ben wel echt ambitieus.”

John Lelangue is in zijn nopjes met de verlenging. “Brent is het schoolvoorbeeld van een renner die bij ons wordt opgeleid en blijft groeien tot een winnaar. We gaan verder op de ingeslagen weg: de toekomst in onze ploeg ligt bij de jeugd. Al in maart, na Brents tweede plaats in een rit in de Tirreno-Adriatico, kwam er interesse van andere ploegen. Brent zou elders een uitstekende knecht kunnen zijn, maar bij ons krijgt hij meer kansen. Wij geloven in hem en Brent in ons”, aldus de manager.