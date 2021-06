Brent Van Moer staat voor Tourdebuut: “Je weet nooit wat mogelijk is”

Interview

Brent Van Moer staat zaterdag als een van de drie debutanten binnen Lotto Soudal aan het vertrek van de Tour. De 23-jarige Waaslander bewees vier weken terug in het Criterium du Dauphiné alvast dat hij kans heeft op ritwinst. “Ik wil af en toe in de vlucht proberen meezitten”, zegt hij aan WielerFlits.

Brent Van Moer leverde vier weken geleden in de openingsetappe van de Dauphiné een sterk staaltje af. In de heuvelachtige rit door de Auvergne-Rhône-Alpes reed hij op de laatste klim weg van zijn medevluchters. Hij hield stand en pakte de dubbelslag: ritwinst en de gele trui.

“Ik heb goed gewerkt richting de Tour”, zegt Van Moer. “Het is de bedoeling om net als in de Dauphiné af en toe in de vlucht proberen mee te gaan. Dan weet je nooit wat er mogelijk is. Op de tijdritten ga ik zeker niet focussen. Ik ga ze relatief rustig rijden, omdat er voor mij andere belangrijke doelen zijn.”

Ewan grote kopman

De focus ligt bij Lotto Soudal namelijk op de massasprints. Caleb Ewan is de grote kopman bij de ploeg. “In het begin van de sprintetappes moet ik de koers controleren. Met andere woorden: ik moet ervoor zorgen dat die dag gesprint kan worden voor de zege. Een rol in de sprinttrein heb ik verder niet.”

“Ewan is sowieso ook van plan om de Tour uit te rijden. Zeker omdat er zo veel sprintetappes zijn, op papier zijn er een zevental. Al moet de koers natuurlijk altijd gereden worden. Hij heeft in de Ronde van België bewezen dat hij ook in goeden doen is om een pittige etappe te overleven. Daar won hij de Ardennenrit, al was dat natuurlijk tegen een ander niveau van renners. Maar als hij in vorm is, kan hij veel”, besluit Van Moer.