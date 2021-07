Brent Van Moer breekt heup bij valpartij op training

Brent Van Moer staat voorlopig langs de kant. De Belgische hardrijder van Lotto Soudal heeft bij een valpartij op training namelijk zijn heup gebroken. Het gaat om een breuk aan de linkerkant van zijn heup, waaraan hij niet geopereerd hoeft te worden.

Van Moet zal twee weken verplichte rust moeten nemen om de breuk te laten herstellen. Daarna zal de medische staf van Lotto Soudal een nieuwe update geven over de herstelperiode van de 23-jarige Van Moer.

De talentvolle renner reed eerder deze maand zijn eerste Tour de France uit en won eerder dit seizoen de openingsrit in het Critérium du Dauphiné.

Unfortunate news for @Brentvanmoer, who crashed during training and suffered a fracture to his left hip. No surgery is needed, however an initial two-week period of rest awaits Brent, after which the medical staff will re-evaluate the recovery progress. Speedy recovery, Brent! 👊 pic.twitter.com/7m972MKmhR

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 29, 2021