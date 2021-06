Brent Bookwalter (37) stopt aan het einde van het seizoen

Brent Bookwalter zal over enkele maanden een punt zetten achter zijn carrière. De Amerikaan, die begin dit jaar 37 kaarsjes mocht uitblazen, reed maar liefst elf jaar voor BMC en staat nu onder contract bij Team BikeExchange.

Bookwalter staat te boek als een gewaardeerde helper. Zo reed hij bij BMC in dienst van onder meer Cadel Evans en Tejay van Garderen en tegenwoordig is hij bij Team BikeExchange een belangrijke pion voor Simon Yates en Esteban Chaves. De ervaren Bookwalter wist in zijn carrière een etappe te winnen in de Tour of Qatar en verder was hij succesvol in de USA Pro Cycling Challenge en de Tour of Utah.

Bookwalter stond in het verleden ook op het podium van de Tour of California en vorig jaar werd hij nog keurig zevende in Strade Bianche. De Amerikaan heeft tot nu toe elf grote rondes in de benen. In 2010, 2011, 2013 en 2016 mocht hij zijn opwachting maken in de Tour de France en verder reed hij vijf keer de Giro d’Italia en stond hij twee keer aan de start van de Vuelta a España.