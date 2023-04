Bredewold bezorgt SD Worx zege in Volta Limburg Classic: “We willen altijd winnen”

Mischa Bredewold won zaterdag de Volta Limburg Classic voor vrouwen, nadat haar ploeg SD Worx de touwtjes de hele dag stevig in handen had. “Het was een heel mooie dag met het team. We hebben echt met elkaar gekoerst, het is heel mooi dat ik het dan af kan maken”, zei de winnares na afloop.

Femke Markus en Anna Shackley, Bredewolds ploeggenotes, reden lange tijd vooruit. “Dat was perfect voor ons. We hoefden niks te doen. Lonneke (Uneken, red.), Barbara (Guarischi, red.) en Niamh (Fisher-Black, red.) waren allemaal supersterk, ze reageerden steeds op aanvallen. Daardoor was het voor mij ook gemakkelijk om voorin te blijven. Ik wachtte tot het juiste moment, op de top van de Moerslag, en daar ging ik.”

Bredewold maakte afgelopen winter de overstap van Parkhotel Valkenburg naar SD Worx. “Ik ben heel blij om in mijn eerste seizoen voor het team al te winnen. Dat geeft veel vertrouwen. Ik ben zo blij dat we het spel zo kunnen spelen met het team en dat ik daar onderdeel van kan zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

De Volta Limburg Classic voor vrouwen is geen onderdeel van de UCI-kalender, maar betreft een nationale wedstrijd. “Het is geen WorldTour-wedstrijd. Het niveau is niet even hoog als daar, dat weten we ook. Maar elke koers is er één, elke koers is belangrijk. Zo koersen we ook altijd. We willen altijd winnen. De tactiek is ook hetzelfde als in een grote wedstrijd en het werkt.”

Fem van Empel: “Je moet wel wat medewerking krijgen”

Op de achtste plaats in de uitslag vinden we ook een opvallende naam terug: Fem van Empel. De wereldkampioene veldrijden rijdt dit voorjaar enkele wegwedstrijden voor Jumbo-Visma, waaronder dus de Volta Limburg Classic. “Ik zat goed in de wedstrijd en had heel goede benen”, aldus Van Empel. “Maar dan moet je wel wat medewerking krijgen. Dat was niet het geval. Ik had het gevoel dat het vooral ik tegen SD Worx was vandaag.”

Rutger Tijssen, de ploegleider van dienst bij Jumbo-Visma Women, ziet de Volta Limburg Classic als een ‘goede leerschool’ voor Van Empel. “Zelf het initiatief nemen lukte niet. Een andere ploeg was gewoon sterker. Daardoor reden we vanaf het begin in de verdediging, maar dat is een mooi leermoment. De rensters konden vandaag ervaren hoe het is om mee in de finale te zitten. Fem heeft eigenlijk niet volledig kunnen laten zien wat ze in zich heeft. Dat is balen, maar we kunnen hier zeker mee verder.”