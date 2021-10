Braspennincx en Viviani maken atletencommissie UCI compleet

Shanne Braspennincx en Elia Viviani maken de komende vier jaar deel uit van de atletencommissie van de UCI. De Nederlandse sprintster en de rappe Italiaan zitten daarin namens het baanwielrennen. Dat is afgelopen week tijdens het WK baanwielrennen besloten door de renners en rensters.

Van alle WK-deelnemers heeft 39% een stem uitgebracht. Braspennincx kreeg 72,4% van de stemmen en versloeg zo de Nieuw-Zeelandse Kirstie Klingenberg voor de vrouwenplek, en ook Viviani (68,5%) versloeg zijn concurrent Theo Reinhardt uit Duitsland met duidelijk verschil.

Met de toetreding van Braspennincx en Viviani is de atletencommissie van de UCI van 2021-2025 rond. Zo werden tijdens het voorbije WK wielrennen in Vlaanderen Philippe Gilbert en Ruth Winder verkozen om het wegwielrennen te vertegenwoordigen. In december moet nog wel de voorzitter van de atletencommissie gekozen worden.

Atletencommissie UCI (2021-2025)

Veldrijden

Katerina Nash

Steve Chainel

Urban (BMX Freestyle)

Nina Buitrago

Ryan Nyquist

Paracycling

Denise Schindler

Colin Lynch

BMX Racing

Laura Smulders

James Palmer

Mountainbike Cross-Country

Rebecca McConnell

Maxime Marotte

Mountainbike Downhill

Myriam Nicole

Greg Minnaar

Trials

Nina Reichenbach

Vincent Hermance

Wegwielrennen

Ruth Winder

Philippe Gilbert

Baanwielrennen

Shanne Braspennincx

Elia Viviani

Indoor Cycling

Flavia Zuber

Patrick Schnetzer