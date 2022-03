Brandon McNulty soleert naar zege in Parijs-Nice, Roglic nieuwe leider

De vijfde etappe in Parijs-Nice, tussen Saint-Just-Saint-Rambert en Saint-Sauveur-de-Montagut, is een prooi voor Brandon McNulty. De Amerikaanse rouleur van UAE Emirates maakte deel uit van de vroege vlucht, reed weg op de laatste gecategoriseerde klim van de dag en soleerde op knappe wijze naar de zege. Primož Roglič is de nieuwe leider in de Franse rittenkoers, aangezien zijn ploegmaat Wout van Aert moest lossen.

Daags na de tijdrit, waarin de Belgische alleskunner Wout van Aert een dubbelslag sloeg, kregen de coureurs in Parijs-Nice een slopende rit voorgeschoteld. Verspreid over het hele parcours lagen namelijk lastige hellingen met de Croix de Chaubouret (9,8 km aan 6,6%), Côte de Saint-Romain-de-Lerps (6,5 km aan 7,3%), Côte de Toulaud (1,5 km aan 9,7%) en de Col de la Mûre (7,6 km aan 8,3%) als voornaamste kuitenbijters. Toch leek het traject zich meer te lenen voor de sterke vluchters, al moesten de klassementsrenners zeker op hun hoede zijn. Een strijd op twee fronten, wellicht?

Een stevig gedecimeerd peloton begon rond de klok van 11.00 uur aan de vijfde etappe van de ‘Koers naar de Zon’. Voor de start regende het opgaves: onder meer Dylan Groenewegen (last van een eerder valpartij), Matteo Trentin (symptomen van een hersenschudding), Yves Lampaert (bijholteontsteking), Gino Mäder (luchtweginfectie) en Nils Politt (bijholteontsteking) gaven er de brui aan. Harm Vanhoucke stond wel gewoon aan het vertrek en zag zijn moment gekomen om ten aanval te trekken. De Belgische klimmer van Lotto Soudal kreeg het gezelschap van negen mede-aanvallers.

Tien vluchters kleuren de koers

Met Vanhoucke, Rubén Fernández (Cofidis), Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Brandon McNulty (UAE Emirates), Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Jorgenson (Movistar), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Anthony Turgis (TotalEnergies) en Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) was de vlucht van de dag een feit. Het peloton, aangevoerd door de mannen van Jumbo-Visma, zag het graag gebeuren en liet het verschil oplopen tot bijna zes minuten. De Nederlandse formatie wist de achterstand in de daaropvolgende koersuren binnen de perken te houden.

Op de top van de Croix de Chaubouret, na ruim dertig kilometer de eerste klim van de dag, werd er gesprint voor de bergpunten. Madouas kwam als eerste door aan de tussensprint en wist zo tien bergpunten op te strijken. Vanhoucke was goed voor vijf welkome bergpuntjes en ook Jorgenson, Bonnamour en Fernández werden nog enigszins beloond voor hun geleverde inspanningen. Op de Côte de Saint-Romain-de-Lerps zagen we hetzelfde beeld: Madouas pakte de volle buit, voor Vanhoucke en dit keer Doull, Turgis en McNulty. Met twintig punten mocht Madouas zich ook de nieuwe (virtuele) leider noemen in het bergklassement.

Met nog ongeveer veertig kilometer op de koersteller begonnen de koplopers – met zes minuten voorsprong – aan de Col de la Mûre, de laatste gecategoriseerde klim richting finishplaats Saint-Sauveur-de-Montagut. Op deze klim was het wachten op een eerste versnelling. McNulty gooide met nog zes kilometer te klimmen de knuppel in het hoenderhok en de Amerikaanse rouleur reed al snel een mooie voorsprong bijeen. In het peloton werd de boel inmiddels ook stevig uitgedund. Nairo Quintana had blijkbaar snode plannen en dus gaf hij aan zijn ploeggenoten van Arkéa-Samsic de opdracht om de boel eens stevig uit te dunnen.

Van Aert laat lopen, McNulty begint aan dappere solo

Door het tempo van de roodhemden van Arkéa-Samsic gingen heel wat renners overboord. Christophe Laporte, de nummer drie in het klassement, zette zich op kant en niet veel later liet ook geletruidrager Van Aert het lopen. Voor de start was het nog de vraag of de renner van Jumbo-Visma alles op alles zou zetten voor een eventuele eindzege in Parijs-Nice, maar de Belgische kampioen was duidelijk niet van plan om over zijn theewater te gaan. Van Aert was zeker niet de enige topper die ‘moest’ passen op de flanken van de Col de la Mûre: ook voor Mads Pedersen, David Gaudu en Steven Kruijswijk ging het te hard.

McNulty ging ook te hard, voor zijn kompanen in de vroege vlucht welteverstaan. De coureur van UAE Emirates reed alsmaar verder weg van de eerste achtervolgers en kwam met meer dan een minuut voorsprong boven op de Col de la Mûre. McNulty was echter nog niet zegezeker, aangezien hij nog meer dan dertig kilometer moest afleggen tot de streep. Vanhoucke, Jorgenson en Bonnamour waren de eerste achtervolgers op McNulty, maar leken verslagen. De groep met klassementsrenners, waar een sterke Rohan Dennis het tempo bepaalde voor Primož Roglič, volgde op de top op bijna zes minuten van een ontketende McNulty.

McNulty was vertrokken en wist de resterende kilometers solo af te werken. De Amerikaan had in de laatste kilometer alle tijd om een zegegebaar te bedenken. Eerder dit jaar was de nog altijd maar 23-jarige Amerikaan ook al de beste in de Trofeo Calvia en de Faun-Ardèche Classic. Bonnamour kwam bijna twee minuten later als tweede over de streep, na een gewonnen sprintje tegen Jorgenson. Vanhoucke eindigde als vierde.

Martínez valt aan, Roglič geeft geen krimp

In de achtergrond was het lang wachten op vuurwerk tussen de klassementsrenners, maar op de ongecategoriseerde helling naar Saint-Vincent-de-Durfort viel er alsnog genoeg te beleven. Daniel Felipe Martínez, de Colombiaan van INEOS Grenadiers en de nummer zeven in het klassement, stak de lont in het kruitvat. De andere favorieten waren niet geneigd om meteen te reageren en keken vooral naar Roglič, die als de torenhoge favoriet de kastanjes uit het vuur moest halen.

De Sloveen was niet meteen happig om het gat te dichten, maar ging vlak voor de top alsnog op de pedalen staan en reed in een ruk naar Martínez en de eerder ontsnapte Guillaume Martin toe. Hiermee haalde Roglič ook meteen de angel uit de koers, want in de resterende vlakkere kilometers richting de finish werd er niet meer aangevallen. De klassementsrenners kwamen uiteindelijk zij aan zij over de streep.