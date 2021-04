Brandon McNulty nieuwe leider in Baskenland: “Had dit niet verwacht”

Brandon McNulty deed vandaag, naast ritwinnaar Ion Izagirre, de beste zaken in de Ronde van het Baskenland. De Amerikaan maakte in de finale deel uit van een elitegroepje en wist meer dan vijftig seconden uit te lopen op Primož Roglič.

UAE Emirates ging vandaag op weg naar Hondarribia voor de etappezege, zo vertelde McNulty na afloop van de rit in het flashinterview. “Dat ik nu de leiderstrui in mijn bezit heb, had ik niet voor mogelijk gehouden. In het wielrennen kan alles gebeuren, maar ik had dit niet verwacht.”

In het algemeen klassement is het verschil tussen de renner van UAE Emirates en Roglič nu 23 seconden in het voordeel van McNulty. De renners moeten nog twee etappes afwerken in de Ronde van het Baskenland. “Ik hoop vrijdag op een minder lastige dag, maar in de etappe van zaterdag zal het volle bak koers zijn.”

“De renner met de beste benen zal de koers winnen”, komt McNulty nog met een typisch wielercliché. “Ik zal alles proberen om de leiderstrui te behouden. We hebben met Tadej (Pogačar, de nummer vijf in het klassement, red.) nog een tweede renner om iets te proberen.”