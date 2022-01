Brand zet zegeteller op vijftien in Hulst: “Heb mij niet over de kop gereden”

Lucinda Brand lijkt onverslaanbaar deze winter. Ook in de Wereldbeker van het Zeeuwse Hulst wist de wereldkampioene de winst te grijpen. En daardoor komt haar totaal aantal zeges dit veldritseizoen op vijftien. “Vijftien zeges, het is bizar”, lacht ze.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Brand zou winnen. Puck Pieterse schoot namelijk uit de startblokken en reed een groot deel van de koers op kop. “Ik had haar opgeschreven voor vandaag. Vanuit het vertrek was ze super sterk. Mijn start was niet slecht, maar op dit soort rondjes moet je een super start hebben. Het is ook niet makkelijk om in te halen hier. Dat was misschien mijn redding, dat ik mij niet over de kop heb gereden. Aan het einde kon ik daardoor nog een paar keer de motor opentrekken”, vertelt Brand.

Aan het einde van de voorlaatste ronde ging de Baloise Trek-renster voorbij Pieterse, waarna ze ook meteen afstand nam. “Met haar moet je niet sprinten. Het klimmetje vlak voor de finish was ook bepalend. Ik wist dat ik daar voor haar moest zitten en ik had niet verwacht haar daar te lossen. Er waren ook allemaal technische dingen waar ik tegen op moest boksen”, wijst ze op de technische klasse van Pieterse, die uiteindelijk tweede werd.

Brand is door haar zege ook steviger leidster in de Wereldbeker, met nu 402 punten op haar conto. Denise Betsema volgt met 343 punten en Pieterse met 295 punten.