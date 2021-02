Brand wint Superprestige: “Spanning was leuk voor het publiek, maar niet voor mezelf

Lucinda Brand won zaterdag op hangen en wurgen de Superprestige. Lang stond de wereldkampioene onder druk van Ceylin del Carmen Alvarado, maar in de laatste rondes wist Brand nog genoeg posities te winnen om haar eindzege veilig te stellen. “Die spanning was leuk voor het publiek, maar niet voor mezelf.”

De spanning had alles te maken met een slechte openingsronde. “Het ging echt niet lekker. Ik werd door veel rensters ingehaald. De lijn in het zand die ik had gekozen was niet zo’n een succes. Op een gegeven moment kon ik de lijnen wel lang volhouden.”

Maar toen reden er nog veel andere veldrijdsters voor Brand uit, die ze allemaal moest passeren om in de buurt van Alvarado te blijven. “Dat doe je niet een, twee, drie. Oei, dacht ik, dit is niet ideaal. Het enige dat je dan kan blijven doen is rustig blijven.”

Dat deed ze dan ook. “Het is heel mooi om nog een regelmatigheidsklassement te winnen. Dit is een kroon op mijn seizoen”, eindigt ze.