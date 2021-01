Brand: “Uit Hulst kan je niet direct conclusies trekken voor het WK”

Dat Lucinda Brand in de Wereldbeker van Hulst meer dan een minuut verloor op Denise Betsema, zegt nog niets over het aanstaande WK veldrijden. Dat zei de kopvrouw van Baloise Trek Lions na afloop van de cross. “Het is nog een maand naar het WK toch? Dan kun je niet direct hier conclusies uit trekken. Het is ook een heel ander parcours”, vindt ze.

Brand begon als leidster in de Wereldbeker aan de cross in eigen land, maar kwam niet in de buurt van de leiding. “Ik had niet een heel goede start”, geeft ze aan. “Ik wist dat dit een parcours voor Denise was, en ze was super. Dan heb je snel een minuut bij elkaar. Er werd van tevoren ook steeds meer wind voorspeld en dat klopte uiteindelijk ook.”

In de slotfase wist Brand zich te verzekeren van de tweede plaats. Ze hield Ceylin del Carmen Alvarado achter haar, ondanks een val in de laatste ronde. “Ik had een beetje gevecht met de sporen soms”, kan ze nog lachen. “In de laatste ronde sprong ik een gleuf in waar ik niet in wilde komen, en dan ben je gelijk je fiets kwijt. Maar ik kan zeker wel leven met die tweede plaats.”

Door haar tweede plaats is Brand wel al verzekerd van de eindzege in het klassement van de Wereldbeker. Ze is, met de cross in Overijse nog voor de boeg, niet meer in te halen door de concurrentie.