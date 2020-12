Brand trekt topvorm door: “Blij dat ik drie keer op rij win in Namen”

Lucinda Brand is tot nu toe de grande dame van het veldrijden deze winter. Ook in de Wereldbeker van Namen wist de kopvrouw van Telenet-Baloise de zege naar haar toe te trekken, waardoor ze nog steviger leidt in het klassement. “Ik vind het echt een tof parcours”, zegt Brand in het flashinterview.

Brand mag bijna de koningin van de Citadelcross genoemd worden, want ze heeft nu de laatste drie edities gewonnen in Namen. “Ik had vandaag goede benen en ben blij dat ik er nu drie op rij win hier”, vertelt ze.

De topvorm van Brand lijkt geen einde te kennen. Om wereldkampioen te worden zal ze die vorm door moeten trekken tot eind januari. “Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen”, lacht ze. “Dat laat ik aan mijn trainer. Alles wat ik nu win is heel mooi. Ik ga ervan uit dat ik dan een goede vorm heb. Oostende moeten we ook echt niet vergelijken met vandaag, dat is heel anders, qua indelen en kracht.”

De start van Brand in Namen was niet top. “Dat klopt, Betsema ging heel hard van start”, kijkt ze terug. “Maar ik weet dat ik in deze cross vertrouwen moet hebben in mezelf en dat het dan wel goed moet komen.”