Brand profiteert van foutjes Alvarado: “Dit parcours was heel verraderlijk”

Lucinda Brand leek af te stevenen op de tweede plaats in de Superprestige van Merksplas, maar door een late valpartij van Ceylin del Carmen Alvarado wist ze alsnog de winst te grijpen. “Ik denk dat het bij het parcours past om foutjes te maken”, reageert Brand na afloop.

Brand werd in de voorlaatste zandstrook op achterstand gereden door Alvarado, haar evenknie in deze cross in Merksplas. “We zijn aan elkaar gewaagd en ik ben blij dat ik nog terug kwam bij Ceylin. Daarna maakte ze een foutje en was het makkelijk voor mij om door te trekken”, legt de renster van Telenet-Baloise uit.

“Zeker dit parcours is heel verraderlijk. Aan het begin van de zandbak moest je niet in een kuil terecht komen, om zo je snelheid te houden. Dat lukte Ceylin wel en mij niet, dus toen zag zij kans om vol door te trekken”, doelt Brand op het moment dat Alvarado van haar wegreed in de voorlaatste ronde. Toch ging ze nog voorbij haar concurrente. “Het zal close blijven”, zegt ze.