Brand na solozege in Lille: “Ging makkelijker dan ik na de verkenning had verwacht”

Lucinda Brand heeft zondag een knappe dubbelslag geslagen in Lille. De Europese kampioene van Baloise Trek Lions won solo de Krawatencross en sloeg een belangrijke slag in het algemeen klassement van de X2O Trofee voor vrouwen. “Ik voelde mij sterker dan verwacht”, zei ze na afloop.

Dat Brand al in de tweede ronde definitief kon wegrijden bij de concurrentes, was voor haar een verrassing. “Ik moet wel zeggen dat het makkelijker ging dan in de verkenning had verwacht”, geeft ze aan. “De omstandigheden waren heel zwaar en het zand was echt zuigend, maar tijdens de wedstrijd kon ik het verschil daar juist maken.”

De enige die Brand een tijdje kon volgen, was Ceylin del Carmen Alvarado. “Zij maakte een foutje in het zand en Annemarie (Worst, red.) kwam ook dichterbij. Daarom trok ik door, en dat was gelijk de beslissing”, aldus de Rotterdamse. Met achttien zeges is Brand de veelwinnares van het seizoen. “Ik rijd in ieder geval tot Brussel en hoop ook het laatste weekend nog te rijden. Het wegseizoen staat daarna ook weer heel snel voor de deur.”

Tweede plaats spoelt WK-gemis niet weg voor Worst

Annemarie Worst werd uiteindelijk tweede, daags na haar zege in de Ethias Cross Maldegem. “Het ging iets minder dan gisteren, maar het was heel lastig”, vertelt de renster van 777. “Het was een heel zwaar rondje. Ik merkte de benen van gisteren nog wel, maar een ander was beter. Het was rondje op de power. Dat ging goed, ik koos mijn eigen tempo en probeerde zo min mogelijk foutjes te maken.”

Nadat Worst het WK moest missen door een positieve coronatest, maakt ze dit weekend twee goede beurten met winst en een tweede plek. Of het die WK-kater wegspoelt? “Een klein beetje. Het maakt niet heel veel goed, maar het gevoel is goed”, kan ze lachen.

Rug speelt weer op bij Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado mocht als nummer drie het podium op. “Mijn laatste ronde was heel slecht. Ik was heel moe en had last van mijn rug vanaf ronde twee. Door vermoeidheid en pijn werd ik gelost. Ik probeerde het nog wel, maar het lukte gewoon niet. Het zat in mijn onderrug. Vandaag ging het op zich wel oke, ik kon mijn krachten kwijt, maar hopelijk vinden we een oplossing deze zomer”, zegt ze.

“Ik rijd alleen nog in Brussel hierna. We hebben besloten om nog door te gaan na het WK. Ik had een goede vorm tijdens het WK en wilde dat doortrekken, maar ik denk al aan de zomer en het nieuwe seizoen.”