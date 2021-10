Brand na ‘slechte dag’ in Ruddervoorde: “Voor zondag verwacht ik niet veel beter”

Lucinda Brand kwam zaterdag niet in het stuk voor tijdens de Superprestigeveldrit van Ruddervoorde. De wereldkampioene wist al puffend en blazend naar een vijfde plaats in de daguitslag te crossen, maar gaf aan de streep wel bijna twee minuten toe op winnares Denise Betsema. “Nee, het was gewoon niks”, aldus Brand, die ook realistisch is richting de wereldbekercross in Zonhoven.

De renster van Baloise Trek Lions kende een mindere start in Ruddervoorde en reed vanaf dat moment constant achter de feiten aan. “Er zit niks in. Ik voelde het al van bij de start. Dan hoop je alleen nog wel dat je er doorheen komt, zoals ik dat wel vaker heb. Na de eerste ronde was het echter al wel duidelijk dat de eerste plaats heel erg moeilijk ging worden”, blikte Brand na afloop terug op haar cross.

Realisme

“Ik hield echter nog hoop op het podium, om daar de aansluiting mee te maken. Maar nee, het was gewoon niks.” De vraag is nu of Brand in staat is om op tijd te herstellen voor de cross in Zonhoven, manche nummer vier van de hervormde Wereldbeker. “Zonhoven? Ja, maar het was nu zo slecht dat ik het voor zondag niet heel veel beter verwacht. Je moet ook realistisch zijn. Het kan iets beter gaan, maar of het dan genoeg zal zijn om mee te vechten voor de overwinning… Dat is nog iets anders.”

In de stand om de Wereldbeker staat Brand, na drie manches, op een tweede plaats met 92 punten. De achterstand op Marianne Vos bedraagt tien punten, maar de renster van Jumbo-Visma staat vandaag niet aan de start in Zonhoven. Vos opteert na de Amerikaanse wereldbekertrip voor een lange break en keert pas in december weer terug in het veld.