zondag 26 november 2023 om 15:26

Brand na eerste zege in Wereldbeker sinds begin 2022: “Had dit zeker niet verwacht”

Lucinda Brand heeft in Dublin haar eerste overwinning in de Wereldbeker geboekt sinds januari 2022, toen ze in Hulst zegevierde. In de zware modder was ze, tot haar eigen verrassing, sterker dan Ceylin Alvarado en Zoe Bäckstedt. “Ik heb hier wel op gehoopt, maar had dit zeker niet verwacht”, zegt Brand na afloop.

“Het was een grote gevecht na de start, maar na de moeilijke en technische sectie had ik een kleine voorsprong. Ik wilde daarna gelijk de druk erop zetten, al was het lastig om een gaatje te houden, maar het leek toen toch te breken”, aldus de renster van Baloise Trek Lions. “Ik voelde mij super sterk.”

De omstandigheden in Dublin speelden in het voordeel van Brand, met veel regen en modder. “Het is veel pushen. Ik houd daarvan en kon ook in een flow komen. Maar het was ook alleen mogelijk om te winnen met goede benen. En als ik de kracht heb, dan gaat het stoempen mij goed af. Ondanks dat het zwaar blijft, kon ik toch mijn herstel pakken onderweg.”

Brand miste dit seizoen een aantal wedstrijden door een blessure, maar sinds ze terug is gaat het een stuk beter. Dat ze hier in Ierland zou winnen, had ze niet gedacht. “Ik heb hier wel op gehoopt, maar had dit zeker niet verwacht. Zeker niet dat ik op deze manier zou winnen. Ik hoopte vooral mee te strijden tot het einde, dan is dit een mooie verrassing”, blikt ze terug.