Brand en Van Dijk hervatten seizoen in Baskisch drieluik vrijdag 10 juli 2020 om 17:13

De vrouwenploeg van Trek-Segafredo hervat eind juli het seizoen in drie Baskische eendagskoersen. Onder meer Lucinda Brand en Ellen van Dijk staan op het programma om Emakumeen Nafarroaka Klasikoa, Clásica Femenina Navarra en Durango-Durango Emakumeen Saria te rijden.

Trek-Segafredo heeft in aanloop naar het tweede deel van het seizoen de selectie in twee delen opgesplitst. Elisa Longo Borghini, Audrey Cordon-Ragot en Anna Plichta sluiten zich tot 20 juli aan bij de mannenploeg in San Pellegrino, Italië.

Naast Brand en Van Dijk verzamelen ook Lizzie Deignan, Lauretta Hanson, Letizia Paternoster, Abi Van Twisk en Trixi Worrack zich op 13 juli in het Baskenland voor een trainingskamp. Zij rijden aansluitend de drie koersen op respectievelijk 23, 24 en 26 juli.

“We hebben besloten om een uitgebreid trainingskamp te houden in het Baskenland, omdat we ook in die regio koersen. Veel rensters hebben elkaar lange tijd niet gezien, dus dit is een kans om weer bij elkaar te komen en gewend te raken aan alle gezondheidsmaatregelen”, zegt ploegleider Ina Teutenberg.