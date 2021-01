Brand behoudt leiding in X20 Badkamers Trofee ondanks pech: “Het wordt krap”

Lucinda Brand behield de leiding in de X20 Badkamers Trofee zaterdag, maar kende veel pech. “Het is altijd jammer als je het gevoel hebt dat je je kracht niet echt kwijt kunt. Ik heb geprobeerd om het gat zoveel mogelijk te beperken, maar het wordt wel krap.”

Met nog twee manches te gaan bedraagt het verschil 38 seconden met Denise Betsema. “Je kunt het beter in je voordeel hebben dan in je nadeel, maar ik heb altijd al gezegd dat een minuut niet heel veel is.”

In de wedstrijd kende Brand pech op pech: “Eer dat ik mijn rondjes kon rijden, was de wedstrijd alweer klaar. In de eerste ronde ging mijn schoen kapot, daarna had ik een fietswissel omdat mijn banden te hard waren en toen ik een nieuwe fiets kreeg, stond mijn zadel te laag.

“Uiteindelijk ben ik in het beekje over de kop geslagen. Die deed ik eerst lopend omdat het te druk was, maar toen ik hem fietsend kon nemen ging het mis”, eindigt ze.

Zondag staat Brand in Overijse aan de start van de Wereldbekercross. In dat klassement is de renster van Baloise Trek Lions niet meer bij te halen.