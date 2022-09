Bramati ontkracht gerucht over overstap naar INEOS: “Hart ligt bij Quick-Step-Alpha Vinyl”

Davide Bramati blijft bij Quick-Step-Alpha Vinyl. Woensdag schreef Het Laatste Nieuws dat de Italiaanse ploegleider zou overstappen naar INEOS Grenadiers, maar Bramati ontkracht dat gerucht nu zelf op sociale media. “Mijn hart ligt bij Quick-Step-Alpha Vinyl, waar ik zal blijven”, is hij duidelijk.

“Jullie zullen in de media de geruchten hebben gezien over mij toekomst”, begint Bramati zijn bericht op Instagram. “Ik ken Patrick Lefevere al lang en hij heeft altijd achter me gestaan, toen ik nog renner was en als jonge ploegleider. We zijn al loyaal aan elkaar voor een heel lange tijd.”

“Ik ben ook deel van een familie die we ‘The Wolfpack’ noemen. We hebben zoveel herinneringen gemaakt samen, veel ook in de laatste maanden, en ik wil er nog meer maken met hen. Ik voel me gevleid dat mijn naam wordt genoemd in deze verhalen, maar mijn hart ligt bij Quick-Step-Alpha Vinyl, waar ik zal blijven. Ik kijk vooruit naar een succesvolle toekomst.”