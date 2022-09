‘INEOS Grenadiers haalt bezem door staf: Knaven vertrekt, Bramati komt’

INEOS Grenadiers was jarenlang de toonaangevende ploeg op rondegebied, maar de Britse formatie is inmiddels ingehaald door meerdere teams en kon dit jaar – voor het eerst sinds 2014 – geen grote ronde winnen. Dit blijft volgens Het Laatste Nieuws niet zonder gevolgen. Bij INEOS Grenadiers zou namelijk de bezem door het management gaan.

De formatie neemt namelijk afscheid van drie trouwe ploegleiders: Servais Knaven, Gabriel Rasch en Brett Lancaster. Knaven is sinds 2011 als sportdirecteur verbonden aan de Britse ploeg, Rasch ging in 2014 aan de slag als ploegleider en Lancaster maakt sinds 2016 deel uit van de sportieve leiding.

INEOS Grenadiers zou ook al twee vervangers hebben aangetrokken met Davide Bramati en Ian Stannard. Die laatste kwam als renner jarenlang uit voor de Britse sterrenformatie. De komst van Bramati is opvallend, aangezien de inmiddels 54-jarige Italiaan al zo’n 25 jaar in dienst is van Quick-Step-Alpha Vinyl: eerst als renner en sinds 2006 als ploegleider.

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe zou naar verluidt ook wanhopig op zoek zijn naar een potentiële Tourwinnaar die onmiddellijk succes kan leveren, gezien het verlies van ronderenners Adam Yates en Richard Carapaz en de fysieke problemen van Egan Bernal. De Britse topploeg zou momenteel alle mogelijkheden onderzoeken om wereldkampioen Remco Evenepoel per direct over te nemen van Quick-Step-Alpha Vinyl, maar Patrick Lefevere verwees dit vandaag naar het rijk der fabelen.