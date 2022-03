Bram Welten vijfde in Nokere Koerse: “Te lang gewacht met aangaan”

Bram Welten eindigde gisteren als vijfde in Danilith Nokere Koerse, nadat hij zich mengde in de massasprint op Nokereberg. De Nederlander klonk na afloop tevreden, maar was ook kritisch op zichzelf. “Het is jammer dat ik te lang heb gewacht om mijn sprint aan te gaan”, vertelt hij op de site van zijn ploeg Groupama-FDJ.

“Misschien is het een gebrek aan ervaring”, vervolgt de 24-jarige sprinter, die afgelopen winter de overstap maakte van Arkéa-Samsic naar Groupama-FDJ. Zijn ploegleider Frédéric Guesdon, voormalig winnaar van Parijs-Roubaix, zag ook nog wel een verbeterpunt. “Ik denk dat hij de verkeerde kant nam, rechts van Lewis (Askey, red.). Hij had langs het hek moeten sprinten, zoals Merlier deed. Maar het is gemakkelijk om dat te zeggen na het zien van de beelden.”

Corona

Welten prijst ook zijn ploeg, en dan met name de 20-jarige Brit Lewis Askey. “We werkten heel samen. In de laatste ronde was het nodig om goed geplaatst te zijn op de kasseien, wat lukte. In de finale wist ik samen met Lewis in een goede positie te komen. Hij heeft het geweldig gedaan”, zegt Welten, die na de Ronde van Valencia corona kreeg en daardoor een trainingsachterstand opliep. “Zelf ben ik blij dat ik me weer goed voel na mijn ziekte: volgende keer doen we het nog beter.”