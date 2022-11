Bram Welten in 2023 eerste lead out van Arnaud Démare

Bram Welten vangt het nieuwe seizoen straks aan met een nieuwe rol. Na het vertrek van Ramon Sinkeldam (B&B Hotels-KTM) en Jacopo Guarnieri (Lotto Soudal), is de 25-jarige Nederlander in 2023 de eerste lead out van topsprinter Arnaud Démare. Dat vertelt Welten in een uitgebreid interview met WielerFlits, dat woensdag online komt.

Welten verzamelde sinds zijn profdebuut bij Fortuneo-Samsic in 2018 de nodige dichte ereplaatsen in verschillende, lastige eendagswedstrijden. Nadat hij voor Arkéa Samsic zijn laatste koers (Tour de Vendée) won, tooide hij naar Groupama-FDJ. Daar zagen ze in hem een goede sprintaantrekker voor Arnaud Démare. In het tweede deel van het jaar ging Welten daarom de rest van alle wedstrijden mee met Sinkeldam, Guarnieri en Démare, om alvast te proeven van dat werk.

Die samenwerking is van beide kanten goed bevallen. “Negentig procent van de koersen zal ik komend seizoen samen rijden met Miles Scotson en Arnaud. Samen vormen wij de sprinttrein. Ik ga in 2023 dus ook debuteren in een grote ronde. Dat was al voorzien in de afgelopen Vuelta a España, maar Arnaud startte daar op het laatste moment niet en daarom deden we samen de Ronde van Polen. Ik kijk heel erg uit naar een grote ronde. Als ikzelf de keuze heb, dan vind ik de Tour de France heel mooi.”

