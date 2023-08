Bram Dissel en Gil D’Heygere blijven bij BEAT Cycling

BEAT Cycling heeft de contracten van Bram Dissel en Gil D’Heygere verlengd. De twee rijden ook in 2024 voor het Nederlandse Continental-team.

De Nederlander Dissel sloot zich eind 2021 aan bij BEAT Cycling. Hij liet zich de afgelopen jaren vooral zien als aanvaller. Zijn meest in het oog springende resultaten van 2023 zijn twee vijfde plaatsen in daguitslagen van Olympia’s Tour. In het algemeen klassement van die ronde werd hij elfde.

Voor de Belg D’Heygere was 2023 zijn eerste jaar bij BEAT Cycling. Hij kwam afgelopen winter over van het ter ziele gegane Minerva. In zijn eerste jaar bij BEAT werd hij onder andere zesde in de Ronde van Overijssel. Ook stond hij als nummer drie op het podium van de Slag om Woensdrecht, een wedstrijd in het kader van de Topcompetitie.