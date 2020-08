Bradley Wiggins: “Geraint Thomas wint dit jaar de Tour” maandag 3 augustus 2020 om 16:23

Volgens Bradley Wiggins gaat Geraint Thomas dit jaar de Tour de France winnen. Dat voorspelt de Tourwinnaar van 2012 in zijn podcast The Bradley Wiggins Show. Wiggins is daarnaast van mening dat indien de beslissende ritten van de Tour vorig jaar niet ingekort waren,Thomas ook vorig jaar de Tour had gewonnen.

“Vorig jaar was Geraint Thomas de titelverdediger, maar kreeg Bernal de kans om te schitteren. Ik denk dat wanneer de etappe naar Tignes uitgereden was, Bernal uiteindelijk zou breken en Geraint die dag de Tour zou winnen. Je zou zeggen dat aangezien Bernal vorig jaar de kans kreeg om de Tour te winnen terwijl Thomas titelverdediger was, zou het dit jaar andersom moeten zijn en krijgt Bernal niet automatisch het voorrecht om zijn titel te verdedigen. Dus Geraint krijgt dit jaar de kans om te winnen. Ik denk ook dat hij dat gaat doen. Daar twijfel ik niet aan.”

Wiggins is daarnaast van mening dat de keuze van Chris Froome om te verkassen naar Israel Start-Up Nation goed voor hem kan uitpakken. “Ik denk dat wanneer hij Bernal en Thomas nog steeds kan overtreffen. Hij heeft het in zich om voor een vijfde keer de Tour te winnen en hij vroeg zich ongetwijfeld af of hij daar bij Ineos nog de kans voor zou krijgen. Door van ploeg te wisselen, heeft hij zijn kansen om voor een vijfde keer de Tour te winnen vergroot.”

Volgens Wiggins moet Ineos Froome sowieso meenemen naar de Tour. “Ik verwacht niet dat hij dit jaar zelf goed genoeg zal zijn om de Tour te winnen. Daar heeft hij waarschijnlijk meer tijd voor nodig. Al weet je het bij hem nooit. Maar hij past in de ploeg. Ik zou hem sowieso meenemen. Al was het maar omdat hij jaren het gezicht van de ploeg is geweest. Je kan het niet maken om hem niet mee te nemen. Chris is de eerste die een andere renner helpt. ”