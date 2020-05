Brabantse Pijl wellicht op woensdag tussen Luik-Bastenaken-Luik en Amstel Gold Race dinsdag 12 mei 2020 om 09:49

Woensdag 7 oktober. Dat is de datum die aan de UCI zal worden voorgesteld om de Brabantse Pijl te laten doorgaan. Netjes in het midden tussen Luik-Bastenaken-Luik (4/10) en het weekend met de Amstel Gold Race op zaterdag (10/10) en Gent-Wevelgem op zondag (11/10).

De Fransen en de Italianen hebben hun kalendervoorstel al doorgestuurd naar de Internationale Wielerunie UCI. Belgian Cycling doet dat vandaag. Het gaat om een aantal geannuleerde niet-WorldTourwedstrijden (Brabantse Pijl, Scheldeprijs, Dwars door het Hageland, Ronde van Wallonië, etc…), internationale wedstrijden in de andere categorieën (dames en jeugd) en de nationale kampioenschappen. Dat voorstel moet worden goedgekeurd door de UCI en worden geïntegreerd in de Europese kalender die wellicht op 18 mei zal worden gecommuniceerd.

De Brabantse Pijl staat op die kalender alvast op 7 oktober gepland, wordt ons bevestigd. Een logische datum als je de WorldTour-kalender bekijkt. In het voorjaar vormt de semi-klassieker de overbrugging tussen de Vlaamse en de Waalse wedstrijden. Ook in dit geval krijgt het een vergelijkbare functie: in de aanloop naar het weekend met de Amstel Gold Race op zaterdag. Tenminste, als de UCI het voorstel aanvaardt én als er dit najaar nog gekoerst wordt…