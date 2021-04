Brabantse Pijl: Total Direct Energie met Turgis, B&B Hotels rond Coquard

De selecties voor de Brabantse Pijl druppelen langzaam binnen. De Franse formaties Total Direct Energie en B&B Hotels p/b KTM zijn ook klaar voor de Vlaamse klassieker. Total Direct Energie rekent met name op Anthony Turgis, Bryan Coquard is de kopman namens B&B Hotels.

Turgis (26) heeft al een uitstekend voorjaar achter de rug met heel wat ereplaatsen in de Vlaamse klassiekers. Na een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne werd Turgis ook nog negende in Gent-Wevelgem, achtste in Dwars door Vlaanderen én achtste in de Ronde van Vlaanderen. Verder kwam hij in Milaan-San Remo nog als tiende over de streep.

Turgis krijgt voorlopig nog geen rust van zijn ploeg Total Direct Energie, aangezien hij woensdag ook zal worden uitgespeeld in de Brabantse Pijl. De ploeg om Turgis heen bestaat uit Valentin Ferron, Marlon Gaillard, ervaren rot Alexandre Geniez, Florian Maitre, Dries Van Gestel en Lorrenzo Manzin.

B&B Hotels p/b KTM heeft zes renners geselecteerd voor de Brabantse Pijl. Het is vooral uitkijken naar de verrichtingen van Bryan Coquard. De Franse sprinter werd in 2016 al een keer vierde in de Brabantse Pijl. Ook Frederik Backert, Bert De Backer, Cyril Barthe, Cyril Lemoine en Julien Morice zijn van de partij.

Selectie Total Direct Energie voor Brabantse Pijl (14 april)

Valentin Ferron

Marlon Gaillard

Alexandre Geniez

Dries Van Gestel

Florian Maitre

Lorrenzo Manzin

Anthony Turgis

Selectie B&B Hotels p/b KTM voor Brabantse Pijl (14 april)

Frederik Backaert

Bert De Backer

Cyril Barthe

Bryan Coquard

Cyril Lemoine

Julien Morice