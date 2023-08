Boze Cosnefroy handelde uit angst: “We nemen al genoeg risico’s op de fiets”

Benoît Cosnefroy was na afloop van de tweede etappe in de Tour du Limousin op zijn zachts gezegd niet blij met de sprint van zijn collega Lewis Askey. De kopman van AG2R Citroën greep de Brit van Groupama-FDJ na de finish letterlijk bij zijn kraag om zijn onvrede te uiten. “Mijn reactie kwam voort uit angst”, vertelde Cosnefroy na afloop aan L’Équipe.

De etappe naar Trélissac eindigde heuvelop en op die aankomst werd Cosnefroy door zijn ploeggenoten uitstekend afgezet van voren. De Fransman koos de rechterkant van de weg, maar raakte op ongeveer 300 meter van de finish ingesloten achter Jesús Herrada (Cofidis) en naast Askey. De Brit kwam naast hem rijden en zat zwoegend op de fiets. Daarbij kwam hij bijna in aanraking met Cosnefroy, die een manoeuvre moest maken om niet in de hekken gereden te worden.

Dat gebeurde op 200 meter van de finish, waar de afgeleide voor de auto’s was en de pootjes van de hekken wat uitstaken. Cosnefroy verloor zijn momentum en strandde uiteindelijk op de derde plek, achter winnaar Luca Mozzato en Askey. De move van Askey kon Cosnefroy duidelijk niet bekoren. Op tv-beelden is te zien hoe hij meteen na de streep Askey hardhandig op zijn rug pakt. Daarbij trekt hij wat aan het blauwe Groupama-FDJ-tenue en schreeuwt hij hem wat toe.

Na de finish deed een boze Cosnefroy zijn verhaal bij de Franse sportkrant L’Équipe. “Je moet de laatste 150 meter van de rit maar eens terugkijken. In een sprint probeer je elkaar wat in te sluiten, maar niet om iemand de hekken in te duwen. Ik raakte met mijn voet de hekken, omdat ik niet mocht passeren. We nemen al genoeg risico’s op de fiets en vrezen vaak voor ons leven. Het is eng als iemand je zo probeert om in de hekken te duwen. Mijn reactie na de finish was er een uit angst.”

Askey en Cosnefroy leggen het weer bij

En Askey? De snelle Brit van Groupama-FDJ deed na afloop ook zijn kant van het verhaal. “Ik was van plan om te anticiperen in de sprint, maar besloot uiteindelijk toch in de wielen te blijven. Een renner van Cofidis haalde me in en ik probeerde hem te volgen, maar daardoor werd Cosnefroy een beetje opgesloten. Hij wilde alsnog zijn sprint inzetten, maar ik behield mijn plek en toen raakten we elkaar.”

Het resulteerde na afloop in een vurig onderonsje, maar inmiddels lijkt de kou uit de lucht. “Na de rit ben ik naar de AG2R Citroën-bus gegaan om mijn kant van het verhaal te vertellen, waarna we de handen hebben geschud”, legt Askey uit op de website van zijn Franse werkgever.