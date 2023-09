donderdag 7 september 2023 om 18:49

Boy van Poppel verrassend derde: “Dacht er over na om te stoppen met sprinten”

Boy van Poppel was een verrassende naam in de uitslag donderdag. De coureur van Intermarché-Circus-Wanty eindigde in Zaragoza op plek drie. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar de Nederlander was er na afloop wel blij mee.

“Ik ben eigenlijk gewoon de lead-out hier”, doet Van Poppel zijn verhaal. “We zijn Gerben Thijssen een aantal dagen voor de Vuelta verloren, waardoor we hier sprinten met Hugo Page. Hij is heel snel, maar hij moet nog leren om mijn wiel te houden. Vandaag was ik hem ook weer kwijt.”

Van Poppel zag Page pas weer voor de laatste bocht naar links, waar de Fransman aan de verkeerde kant zat. “Hij moest aan de rechterkant zitten omdat daar de ruimte ligt. Hij kon niet meer naar mijn wiel komen. Ik bleef vervolgens Molano volgen. In de sprint dacht ik er even aan om te stoppen, maar voor een derde plek sprint je door”, eindigt hij.