Boxmeer verwelkomt Jonas Vingegaard en Wout Poels in criterium Daags na de Tour

Jonas Vingegaard rijdt de maandag na de Tour de France het criterium van Boxmeer. De Deense kopman van Jumbo-Visma, die met nog drie dagen te gaan soeverein aan de leiding gaat in de Tour, is gestrikt door ‘Daags na de Tour’. Ook Wout Poels maakt zijn opwachting in Boxmeer.

“Ons trouwe publiek verdient dat”, stelt Pierre Hermans van de organisatie in Boxmeer. “Vorig jaar wilden we hem al naar hier halen, maar Vingegaard belandde na zijn zege in een gekkenhuis en kon vanwege tal van verplichtingen niet komen. We zijn als organisatie supertrots dat het nu wel is gelukt.”

“Het is lang geleden dat Boxmeer een dag na het einde van de Tour de gele trui in huis had. Fantastisch dat het na 26 jaar weer is gelukt”, doelt Hermans op 1997, toen Jan Ullrich in het geel door de Noord-Brabantse plaats reed.

Naast Vingegaard zijn ook Wout Poels, ritwinnaar in Saint-Gervais Mont-Blanc, Nederlands kampioen Dylan van Baarle en Mike Teunissen gestrikt door Daags na de Tour. Bij de vrouwen doen onder meer Fem van Empel, Pauliena Rooijakkers, Inge van der Heijden, Puck Moonen en schaatsster Irene Schouten mee.

