Boven, Geleijn en Pluimers verlengen bij Jumbo-Visma Development

Lars Boven, Owen Geleijn en Rick Pluimers hebben hun contract bij de opleidingsploeg Jumbo-Visma Development met één jaar verlengd. Hidde van Veenendaal en Axel van der Tuuk moeten op zoek naar een nieuw team. Zij hebben zich volgens de ploeg minder snel ontwikkeld dan ze hadden gehoopt en kregen geen nieuw contract aangeboden.

Maurice Ballerstedt kreeg dat wel, maar hij ging niet akkoord met de voorwaarden. De jonge Duitser had namelijk ook een aanbieding van Alpecin-Fenix op zak en die heeft hij geaccepteerd. Ook Tim van Dijke heeft een aflopend contract bij Jumbo-Visma Development. De ploeg en de Nederlandse beloftenkampioen hebben allebei de intentie om met elkaar door te gaan. Eerder werden al wel junioren Tijmen Graat en de Noors Per Strand Hagenes vastgelegd.

Daar komt binnenkort mogelijk ook een derde aanwinst bij. Onlangs was de Belg Axandre Van Petegem met de jongelingen mee op trainingskamp in Slovenië. Afgelopen week was de eerstejaars belofte actief in de Ronde van Vlaams-Brabant. Na afloop zaten beide partijen met elkaar samen. De 19-jarige renner is de zoon van Peter Van Petegem. De Zwarte van Brakel won in zijn carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Drietal blij met verlenging

“We hebben mooie wedstrijden kunnen rijden waarin ik veel heb kunnen leren”, vertelt Lars Boven – zoon van WorldTour-ploegleider Jan – in het persbericht. De begeleiding is hier top en ik ben blij dat de ploeg mij vertrouwen geeft met deze contractverlenging. Ik hoop de komende jaren de stijgende lijn van mijn ontwikkeling door te zetten. Daar wil ik graag op verder bouwen.”

Pluimers hoopt in zijn laatste jaar als belofte een profcontract af te dwingen. “Dat is natuurlijk een droom. We zijn bij deze ploeg elke dag bezig om beter te worden. Ik denk dat 2022 een jaar kan zijn waarin ik de puntjes op de i kan zetten. Dankzij de koersen met onze World Tour-ploeg merk ik dat ik steeds beter tot mijn recht kom in een sterk deelnemersveld. Dat hoge niveau kan ik steeds beter aan en hopelijk blijft die stijgende ontwikkeling doorgaan. Ik blijf mezelf verbeteren en mijn grenzen verleggen. Dat maakt deze verlenging een logische keuze.”

Geleijn kon zijn contract ook met een jaar verlengen. “Ik ben daar blij mee. Voor mij is het de beste ploeg om mezelf te ontwikkelen. Ik denk dat ik de afgelopen twee jaar flinke stappen gezet heb en dat hoop ik door te zetten. Daarvoor zit ik goed op mijn plek. Ik voel me echt thuis hier. De koersen samen met de jongens van de World Tour zijn in mijn ogen geweldig. Ik hoop in de toekomst nog veel van dat soort wedstrijden te rijden. Op die manier kunnen we ervaring opdoen en proeven van het echte werk.”

De Groot heeft vooral veel vertrouwen in Pluimers

Teammanager Robbert de Groot geeft ook tekst en uitleg bij de verlengingen. “Rick is een steengoede coureur die stapjes voorwaarts blijft maken. Hij is een volwassen renner aan het worden die belangrijk is voor de ploeg, maar ook zichzelf verbetert en op zoek gaat naar een profcontract. Lars en Owen worden derdejaars belofte. Voor allebei geldt dat ze vooruitgang boeken.”

“Owen is misschien wel de belangrijkste kapitein binnen de opleidingsploeg”, gaat hij verder. “Die rol past hem steeds beter. Ik denk dat hij in staat gaat zijn om zijn neus aan het venster te drukken. Als koerskapitein is hij een enorm belangrijke renner in ons team en daar willen we graag mee verder. We zijn ook enorm blij dat Lars langer blijft. Hij heeft een sterke individuele tijdrit in zijn benen en is een belangrijke schakel in ploegentijdritten. Ook het komende jaar hopen we weer meer uit zijn talent te halen.”