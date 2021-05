Bouwman: “Mijn beste benen tot nu toe in deze Giro”

Koen Bouwman kwam in de twee-na-laatste etappe van de Giro d’Italia als achtste over de meet, met ploegmaat Tobias Foss in zijn wiel. De Nederlander van Jumbo-Visma steeg alweer een plek en staat nu twaalfde in het klassement.

“Het lijkt er op dat Tobias Foss, George Bennett en ik met ongeveer hetzelfde niveau rondrijden”, liet Bouwman naderhand via zijn ploeg weten. “Vandaag had ik persoonlijk mijn beste benen tot nu toe in deze Giro. De afspraak was dat George mee mocht springen als hij het gevoel had dat hij kon meedoen om de dagzege. Ik voelde me echt goed en kon mede daardoor lang in de groep van Bernal blijven zitten.”

Toen Foss alleen kwam te zitten, wachtte de 27-jarige Nederlander op zijn ploegmaatje om hem op sleeptouw te nemen. “Ik had niet verwacht dat ik met de besten bergop zou rijden. We hebben als ploeg de koers goed ingeschat. Dat gaan we morgen wederom proberen. Laten we hopen dat er nog iets in het vat zit deze Giro. Ik kijk zeker uit naar de dag van morgen. Ik voel me supergoed in orde.”