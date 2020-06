Bouhanni past voor de Tour de France: “Besefte snel dat het vooral gericht was op klimmers” vrijdag 5 juni 2020 om 11:38

Nacer Bouhanni past voor de Tour de France. De sprinter van Arkéa-Samsic vindt het parcours te bergachtig en heeft daarom besloten om zich in 2020 andere doelen voor te leggen.

“Ik besefte al snel dat het vooral gericht was op klimmers”, legt hij uit. “Als er nu zeven of acht sprints waren geweest, dan zou het anders zijn geweest. Ik raakte snel gewend aan het idee dat ik hem niet zou rijden toen het parcours werd onthuld. Het is een beslissing die we allemaal zorgvuldig hebben genomen, dus is het een collegiaal besluit.”

“Natuurlijk is het duidelijk dat ik nog steeds droom van de Tour de France, want het is nog steeds mijn grote doel om ooit een etappe te winnen. Ik heb nog nooit de kans gekregen om er vol voor te gaan, maar dat zal in de toekomst onvermijdelijk gebeuren. Het is een wedstrijd die me zeker inspireert.”

Lé Grand Depart 2021

De kans lijkt aannemelijker dat Bouhanni er in 2021 volledig voor gaat, als de Tour de France van start gaat in Denemarken. “De sprinters hebben dan ongetwijfeld een betere kans, want in de eerste drie dagen zal er al twee keer worden gesprint”, zo sluit hij af.

De Fransman was overigens bezig aan een uitstekend eerste seizoen bij Arkéa-Samsic, waarin hij wist te winnen in de Saudi Tour en ook de Tour de La Provence.