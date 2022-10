Bouhanni hoopt in 2023 op sportieve revanche: “Ik ben weer aan het trainen”

Voor Nacer Bouhanni is 2022 een jaar om snel te vergeten. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic begon nog wel veelbelovend aan zijn seizoen, maar kende in april een zware valpartij in de Ronde van Turkije en kwam sindsdien niet meer in actie. De 32-jarige Bouhanni is echter optimistisch met oog op komend seizoen.

Bouhanni kwam afgelopen seizoen nog wel goed uit de startblokken. Zo werd hij tweede in de Clásica de Almería en Milaan-Turijn en ook in de Minerva Classic Brugge-De Panne (3e) spurtte hij naar een podiumplek. Eind maart boekte hij in Frankrijk zijn eerste zege van het seizoen met La Roue Tourangelle, maar goed twee weken later ging het gruwelijk mis in de Ronde van Turkije.

Bouhanni kwam in de tweede etappe van Turkse wielerronde zwaar ten val, toen een voetganger zich op het parcours begaf en in botsing kwam met het peloton. De Fransman brak daarbij een nekwervel. “We reden ongeveer 55 kilometer per uur toen het gebeurde, dus ik kon niet meer reageren. Ik heb gewoon weer het beeld voor me, dat steeds weer terugkomt, waarbij ik twee mensen (er was ook een vrijwilliger betrokken bij de crash, red.) voor me op de weg zie. Het is echt een nachtmerrie”, liet hij weten via social media.

Tourdroom

Bouhanni begon vervolgens aan een lange revalidatieperiode, maar inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. “Ik heb aan het einde van het seizoen al kunnen trainen met het oog op komend jaar, in de hoop terug te keren op mijn oude niveau”, vertelde hij afgelopen donderdag na de Tourpresentatie aan sportkrant L’Équipe. “Ik heb meer dan drie maanden niet kunnen fietsen, maar kan nu dus weer trainen.”

De rappe Fransman, die in zijn carrière al goed was voor maar liefst zeventig profoverwinningen, hoopt volgend jaar weer de nodige sportieve successen te boeken. Bouhanni kijkt vooral naar de Tour de France. De sprinter was in het verleden al succesvol in de Giro d’Italia en Vuelta a España, maar won nog nooit een etappe in zijn thuisronde. “Ik tel vijf of zes kansen voor de sprinters. Ik hoop tegen die tijd aan de start te staan. Een Touretappe winnen, dat wil ik echt nog een keer bereiken in mijn loopbaan.”