Bouhanni: “Door Ballerini raak ik de hekken, anders had ik gewonnen”

Nacer Bouhanni is niet te spreken over de actie van Davide Ballerini in de slotrit van de Tour de La Provence. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic dook in een smal gaatje langs de hekken, waarna Ballerini wat opschoof. “Mijn arm en voorwiel raakten zelfs de hekken, anders had ik deze laatste etappe gewonnen”, denkt Bouhanni.

Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Die derde was Phil Bauhaus, die buiten al het gedrang nog langs Ballerini en Bouhanni wist te sprinten. Dat zag ook Thomas Boudat, een van de helpers van Bouhanni. “Helaas raakte hij in de laatste meters vol de hekken, dat is jammer”, aldus Boudat.

Ploegleider Sébastien Hinault van Arkéa-Samsic zegt dat hij achteraf nog de beelden bekeken heeft. “Ik respecteer de beslissing van de officials om Ballerini niet te straffen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij een fout maakt. Hij begon zijn sprint twee meter van de hekken en aan het einde kan Nacer zijn stuur niet tussen hem en de hekken zetten.”

“Als Ballerini teruggezet was in de uitslag, zou Nacer als tweede zijn geëindigd. Maar zonder deze fout doet hij gewoon mee voor de overwinning. Het is daarom dat de teleurstelling overheerst op dit moment. Zijn elleboog en zijn wiel raken de hekken, maar als sprinter is hij niet bang”, geeft Hinault aan.

Bekijk hieronder de beelden van de finale in de Tour de La Provence.

Ballerini ging na afloop niet in op zijn manoeuvre in de sprint. “Het was niet makkelijk om me goed te positioneren in de finale, maar de ploeg deed geweldig werk. Ik werd geweldig gepositioneerd door Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar, maar ik miste een beetje kracht in mijn benen met nog tien meter te gaan. Dat heeft het verschil gemaakt”, aldus Ballerini op de ploegsite van Deceuninck-Quick-Step.