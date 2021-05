Bouchard nieuwe bergkoning: “Maar het doel was de etappezege”

Dankzij de 33 punten die hij gisteren op weg naar Campo Felice opstreek, is Geoffrey Bouchard de nieuwe drager van de blauwe bergtrui in de Giro d’Italia. Toch was de etappezege het grote doel voor de Franse renner van AG2R Citroën.

Bouchard was aan het begin van de etappe bij verschillende ontsnappingspogingen betrokken en raakte uiteindelijk in de vlucht van de dag met onder meer Bauke Mollema, Giovanni Visconti en zijn ploeggenoot Tony Gallopin. Met nog negen kilometer te gaan reed de Franse renner weg bij zijn medevluchters. Koen Bouwman kon op twee kilometer van de meet terugkeren bij Bouchard, maar beide renners waren uiteindelijk niet opgewassen tegen de ontketende Egan Bernal.

“Ik kwam uiteindelijk wat kracht tekort, maar soms is dat nu eenmaal zo”, liet Bouchard via zijn ploeg weten. “Om te winnen heb je goede benen en een beetje geluk nodig. In de finale wilde ik alleen wegrijden, maar helaas haalden de favorieten me bij. Het zij zo. Sinds het begin van de Giro heb ik het verschillende keren geprobeerd, maar zonder succes. Vandaag miste ik weer net dat kleine beetje om de etappe te winnen. We hebben nog twee weken te gaan en ik blijf proberen.”

Bergtrui

Wel hield de Franse klimmer de bergtrui over aan zijn avontuur. In de Vuelta a España van 2019 legde hij al eens beslag op de eindzege in het bergklassement. “Maar vandaag was het doel echt de etappezege. Ik wil de hele ploeg bedanken en ook alle stafleden die vandaag op de top van de klim waren. Vooral Tony Gallopin was belangrijk bij mijn ontsnapping, het is echt een uitstekende wegkapitein. Ik moet echt de hele ploeg bedanken.”