BORA-hansgrohe voegt Enrico Gasparotto, Bernhard Eisel en Torsten Schmidt toe aan staf

BORA-hansgrohe heeft de ploegleiding voor volgend seizoen uitgebreid met drie ex-profrenners. Het gaat om tweevoudig Amstel Gold Race-winnaar Enrico Gasparotto, Bernhard Eisel, in 2010 winnaar van Gent-Wevelgem, en Torsten Schmidt, jarenlang renner van Gerolsteiner.

Gasparotto (39) zette in 2020 een punt achter zijn actieve carrière, nadat hij in zijn lange loopbaan voor onder andere Liquigas, Astana, Wanty-Groupe Gobert, Bahrain Merida en NTT Pro Cycling had gekoerst. Afgelopen seizoen was de Zwitser sportdirecteur bij de continentale ploeg Nippo-Provence-PTS, waar hij werd aangetrokken vanwege zijn schat aan ervaring en zijn liefde voor de wielersport.

Eisel (40) beëindigde begin 2020 zijn carrière, nadat hij zonder contract kwam te zitten. Daarna ging de Oostenrijker, die voor onder meer Française des Jeux, HTC-High Road, Team Sky en Dimension Data heeft gereden, aan de slag als presentator, verslaggever en commentator voor Eurosport en GCN. De 49-jarige Schmidt stopte in 2007 al met fietsen en werd later sportdirecteur bij o.a. Team CSC, Leopard-Trek en Katusha.

Eerder bevestigde BORA-hansgrohe al dat ploegleider Enrico Poitschke na jaren trouwe dienst zou vertrekken bij het team. Tegelijkertijd werd de aanstelling van Rolf Aldag bekendgemaakt.

