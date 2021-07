BORA-hansgrohe verlengt contracten Ide Schelling, Patrick Konrad en Matteo Fabbro

BORA-hansgrohe heeft de verbintenissen van Ide Schelling, Patrick Konrad en Matteo Fabbro met twee jaar verlengd. Daardoor liggen zij nog tot zeker eind 2023 bij het Duitse WorldTeam onder contract.

Schelling is bij BORA-hansgrohe pas aan zijn tweede seizoen bij de profs bezig, maar maakt een indrukwekkende ontwikkeling door. Bij zijn Tourdebuut afgelopen maand droeg hij al vijf dagen de bolletjestrui. Daarnaast won hij dit jaar de Grosser Preis des Kantons Aargau. “Ik heb mijn plaats bij BORA-hansgrohe gevonden en daarom ben ik heel blij dat ik mijn contract met twee jaar kon verlengen. De curve van mijn ontwikkeling de afgelopen twee jaar was vrij steil, het resultaat van hard werken, een professionele omgeving en individual cooperation.”

Voor de 23-jarige Nederlander is die individuele benadering heel belangrijk. “Het laat zien dat er een element van vertrouwen tussen ons is. We hebben al veel samen bereikt, zoals mijn eerste overwinning en mijn eerste deelname aan de Tour de France. We hebben echter nog veel samen te doen.”

Konrad: ‘Touretappe winnen geeft veel vertrouwen’

Konrad krijgt de gelegenheid om zijn vrije rol in de ploeg voort te zetten. De 29-jarige Oostenrijker is aan alweer zijn zevende jaar bezig bij het team, die minder met hem op klassementen wil jagen maar juist meer op overwinningen. “BORA-hansgrohe is eigenlijk mijn thuis geworden. Ik voel mij hier comfortabel en om met deze jongens te koersen is heel leuk. Ik zit al sinds 2014 bij de ploeg, aanvankelijk als stagiair. Sindsdien ontwikkelde ik mij steeds als renner. Om dit jaar een etappe in de Tour te winnen geeft mij veel vertrouwen en ik wil nog veel meer bereiken.”

Na twee jaar als neoprof bij Katusha Alpecin zette Fabbro vorig seizoen de stap naar het Duitse WorldTeam. De 26-jarige Italiaan mag zich blijven ontwikkelen richting de etappekoersen, waarin hij zeker zijn kansen gaat krijgen. “Twee jaar geleden werd ik onderdeel van de Band of Brothers, een heel professionele omgeving. In de twee jaar daarvoor kreeg ik niet echt voet aan de grond in het peloton door blessures, maar bij BORA-hansgrohe is al van dat veranderd. Ik ga er alles aan blijven doen om het vertrouwen dat de ploeg in mij stelt terug te betalen.”