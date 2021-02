BORA-hansgrohe trekt met Meeus en Laas naar Clásica de Almería

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de Clásica de Almería op papier. De Duitse WorldTour-formatie rekent zondag in de Spaanse sprinterskoers op rappe mannen Jordi Meeus en Martin Laas. Titelverdediger Pascal Ackermann ontbreekt in de zevenkoppige selectie.

BORA-hansgrohe leek aanvankelijk met tweevoudig winnaar en titelverdediger Ackermann naar Spanje te trekken, maar de snelle Duitser staat dit jaar dus niet aan de start van de sprinterskoers. Met Meeus en Laas beschikt BORA-hansgrohe echter nog wel over twee snelle jongens en (schaduw)favorieten voor de zege.

Neoprof Meeus liet zich al opmerken in de Ster van Bessèges. De 22-jarige Belg werd namelijk zesde in de openingsetappe naar Bellegarde. Laas won vorig jaar nog twee etappes in de Ronde van Slowakije. De selectie bestaat verder uit Cesare Benedetti, hardrijder Maciej Bodnar, wegkapitein Marcus Burghardt en de Oostenrijkers Patrick Gamper en Lukas Pöstlberger.

Selectie BORA-hansgrohe voor Clásica de Almería

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Patrick Gamper

Martin Laas

Jordi Meeus

Lukas Pöstlberger

AG2R Citroën kan in de Clásica de Almería rekenen op de snelle Franse sprinter Marc Sarreau. De 27-jarige renner wist in de Ster van Bessèges al een keer naar een top 10-plek te sprinten. Ook Damien Touzé, Lawrence Naesen, Stan Dewulf en Andrea Vendrame zijn zeker niet traag aan de meet en kunnen wellicht toeslaan na een lastige wedstrijd.

Ook Gijs van Hoecke en Anthony Julien starten namens AG2R Citroën in de Clásica de Almería. Deze wedstrijd werd de voorbije jaren gewonnen door heel wat topsprinters, met de eerder genoemde Ackermann, Caleb Ewan, Sam Bennett en Mark Cavendish. Die laatste zal zondag ook zijn opwachting maken in het tenue van Deceuninck-Quick-Step.

Selectie AG2R Citroën voor Clásica de Almería

Marc Sarreau

Lawrence Naesen

Damien Touzé

Stan Dewulf

Andrea Vendrame

Gijs Van Hoecke

Anthony Jullien