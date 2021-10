BORA-hansgrohe trekt met Ide Schelling naar Ronde van Lombardije

Ide Schelling staat zaterdag aan de start van de Ronde van Lombardije. De aanvalslustige Nederlander maakt deel uit van de definitieve selectie van BORA-hansgrohe voor de Italiaanse herfstklassieker.

De 23-jarige Schelling kan terugkijken op een uitstekend debuutseizoen voor BORA-hansgrohe, maar sukkelde de laatste weken wat met zijn gezondheid. De vraag is of hij zaterdag met een goed resultaat kan afsluiten. De Nederlander reed in aanloop naar Lombardije de Giro dell’Emilia (DNF), Coppa Bernocchi (98ste) en Milaan-Turijn (73e), maar zonder al te veel succes.

BORA-hansgrohe heeft een sterke ploeg weten samen te stellen voor de Ronde van Lombardije, maar de formatie van manager Ralph Denk beschikt wellicht niet over een echte afmaker. Emanuel Buchmann werd twee jaar geleden achtste in de Italiaanse klassieker, maar zoekt dit seizoen vergeefs naar zijn beste vorm. Fabbro werd woensdag dertiende in Milaan-Turijn en kan in de finale wellicht een rol van betekenis spelen, net als Patrick Konrad.

Ook de besnorde Oostenrijker Felix Großschartner, Cesare Benedetti en de jonge Italiaan Giovanni Aleotti maken deel uit van de zevenkoppige selectie.

Selectie BORA-hansgrohe voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Giovanni Aleotti

Cesare Benedetti

Emanuel Buchmann

Matteo Fabbro

Felix Großschartner

Patrick Konrad

Ide Schelling