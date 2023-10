maandag 16 oktober 2023 om 12:44

BORA-hansgrohe presenteert Marc Lamberts: “Hij kan ons helpen om een leidende klassementsploeg te worden”

BORA-hansgrohe heeft Marc Lamberts gepresenteerd als nieuw lid van het coachteam. De Belg, die acht jaar lang in dienst was bij Jumbo-Visma en nog langer de persoonlijke trainer van Wout van Aert, moet de klassementskern van het Duitse team naar een hoger niveau brengen. Het was al langer bekend dat hij Primoz Roglic zou volgen naar BORA-hansgrohe.

“Ik ben altijd op zoek naar de beste mensen om het team succesvol te maken”, zegt Dan Lorang, Head of Performance bij BORA-hansgrohe. “Marc brengt decennia aan ervaring in topsport en coaching bij het team en hij heeft de afgelopen jaren voor een van de meest succesvolle teams gewerkt. Zijn multidisciplinaire aanpak is iets wat me erg bevalt, en ik geloof dat hij ons de komende jaren kan helpen een van de leidende klassementsploegen in de WorldTour te worden.”

“Ik kijk ernaar uit om met Marc samen te werken en te zien hoe hij zowel ervaren renners als jonge talenten zal helpen om het beste uit zichzelf te halen. Met zijn persoonlijkheid past hij perfect om onze coachingsgroep compleet te maken.”

Zelf vertelt Lamberts dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. “Na acht jaar bij Jumbo-Visma, na historie te hebben geschreven door alle drie grote rondes te winnen in één jaar, had ik het gevoel dat ik mijn finishlijn bereikt had”, aldus de Belg. “Ik heb zin om te beginnen aan een nieuwe uitdaging en kijk uit naar deze kans bij BORA-hansgrohe!”