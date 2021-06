BORA-hansgrohe neemt Buchmann mee naar Tour de France

Update

Emanuel Buchmann zal later deze maand zijn opwachting maken in de Tour de France. Dat bevestigt zijn ploeg BORA-hansgrohe. Hij zal niet van start gaan als kopman.

Buchmann moest vorige maand de Giro d’Italia in de vijftiende etappe verlaten na een valpartij. Bij een scan kwamen even later geen breuken aan het licht, maar wel een lichte hersenschudding. Zijn herstel verloopt voorspoedig.

In Tourfunk, de wielerpodcast van het Duitse Sportschau, reageert manager Ralph Denk op de mogelijkheid: “Hij is is na zijn valpartij altijd bij de ploeg gebleven. We zullen deze week zijn trainingsgegevens bekijken om te beoordelen of het zinvol is om hem nog mee te nemen naar de Tour de France.”

Met het oog op de Olympische Spelen zou de Tour de France een goede voorbereiding voor Buchmann kunnen zijn. “Nu geen wedstrijden meer tot de Spelen rijden is echt te lang. Daarom zou hij een vrije rol zonder druk krijgen van ons.”

Ackermann en/of Sagan?

Volgende week hoopt BORA-hansgrohe de acht renners voor de Tour op papier te hebben staan. Een andere grote afweging is het wel of niet meenemen van Pascal Ackermann. “We willen onze beste acht renners selecteren. Pascal is daar op dit moment niet een van”, eindigt hij. Ackermann rijdt op dit moment de Ronde van België, waar hij zijn eerste seizoenszege hoopt te boeken.

Update 10:30

Inmiddels heeft de ploeg bevestigt dat het Buchmann meenmeent naar Frankrijk. Manager Denk benadrukt echter dat Wilco Kelderman nog steeds kopman is. “Na een paar tegenslagen in het voorjaar is zijn voorbereiding de afgelopen weken heel goed verlopen. Tijdens de Dauphiné heeft hij laten zien dat hij bovenin mee kan doen. Hij krijgt de volledige steun van de ploeg”, aldus Denk.