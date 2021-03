BORA-hansgrohe neemt geen enkel risico met Sagan in aanloop naar de Ronde

Peter Sagan zal aankomende zondag aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen, maar reist pas op vrijdag richting België. BORA-hansgrohe houdt de drievoudige wereldkampioen weg van zijn collega-wielrenners, die momenteel in quarantaine zitten.

De Duitse WorldTour-formatie wil geen enkel risico nemen in aanloop naar Vlaanderens Mooiste. “Peter is na de Ronde van Catalonië naar huis gegaan in Monaco”, zo laat woordvoerder Ralph Scherzer weten aan Het Laatste Nieuws. “Daar zal hij de komende dagen zijn trainingen afwerken.”

“Peter kent de wegen in Vlaanderen goed genoeg”

“Hij hoeft het parcours van de Ronde van Vlaanderen niet per se te verkennen. Dat heeft hij de vorige keer ook niet gedaan”, aldus Scherzer. “Peter kent de wegen in Vlaanderen goed genoeg. Hij komt pas vrijdag naar België.” De ploeg wil niet dat Sagan in contact komt met de zeventien mensen die momenteel in quarantaine zitten.

De voorjaarsploeg van BORA-hansgrohe, die voor de E3 Saxo Bank Classic een positieve coronatest van Matthews Walls meldde, mag donderdag uit quarantaine. De Duitse ploeg moest eerder al passen voor de E3 Classic en Gent-Wevelgem en zal komende woensdag ook niet aan de start staan van Dwars door Vlaanderen.

De betrokkenen zitten momenteel in afzondering in het ploeghotel. De renners mogen op dit moment niet naar buiten en kunnen enkel op de rollen trainen. Het gaat om Nils Politt, Daniel Oss, Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, Juraj Sagan, Patrick Gamper en de positief geteste Walls.