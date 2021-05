BORA-hansgrohe na derde plaats Sagan: “We kunnen niet al het werk alleen doen”

Peter Sagan zette zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe de hele dag op kop, maar het mocht niet baten in de heuvelrit naar Canale. De ritwinst ging naar vroege vluchter Taco van der Hoorn en Sagan sprintte daarachter naar de derde plaats. “We hebben alles geprobeerd en koersen om te winnen, niet voor een tweede of een derde plaats”, zegt hij.

Alle druk lag op de schouders van BORA-hansgrohe en de Slowaakse kopman. De Duitse formatie nam het initiatief en leidde de hele dag de achtervolging, maar kwam te laat in de slotfase. “We hadden de perfecte strategie voor vandaag en de ploeg heeft hard gewerkt om het te doen slagen”, aldus Sagan.

“Ik wil mijn ploeggenoten opnieuw bedanken voor hun geweldige inzet. Ze hebben zo hard gewerkt om de kans te creëren dat ik voor de etappezege kon gaan”, geeft hij aan. Uiteindelijk werd Sagan in de sprint van het aanstormende peloton nog geklopt door Davide Cimolai.

Ploegleider Jan Valach deelt het verhaal van Sagan. “Iedereen heeft zijn absolute maximum gegeven, maar we kunnen niet al het werk alleen doen. Je hebt ook wat hulp nodig van de rest van het peloton. Al onze renners hebben gevochten voor de ritzege. Peter werd dan tweede in de groepsspint, maar dat was niet ons doel. We willen winnen”, aldus Valach.

Elia Viviani biedt excuses aan De nummer vier in Canale was Elia Viviani. Hij werd in de sprint enigszins gehinderd door Cimolai en reageerde dat kort na de finish af. “Ik wil sorry zeggen tegen Davide voor wat ik deed na de finish, maar toen ik zag dat hij mij wilde insluiten raakte ik wat gefrustreerd”, legt Viviani uit tegen Eurosport. “Uiteindelijk word vierde, dus heb ik voor niets veel inspanningen geleverd op de klimmetjes”, zei de sprinter van Cofidis geagiteerd. “Dus we gaan nu maar voor de volgende kans. Het was vandaag de ideale kans om te winnen, omdat er veel sprinters gelost waren. Maar dan moet ik niet verliezen en vierde worden. Gelukkig is de consistentie er wel. Hopelijk betaalt dat zich snel uit.”