BORA-hansgrohe moet in Ronde van Polen verder zonder Matteo Fabbro

Het peloton in de Ronde van Polen is vandaag vertrokken zonder Matteo Fabbro. De 26-jarige Italiaan van BORA-hansgrohe kampt met een acute ontsteking en is niet meer in staat om verder te koersen, zo laat de Duitse WorldTour-formatie weten via social media.

Fabbro, die eerder dit jaar al mocht opdraven in de Giro d’Italia, deed na drie etappes nog volop mee voor een goed klassement. De renner stond 21ste in de algemene rangschikking en het verschil met leider João Almeida was 45 seconden.

BORA-hansgrohe is nu nog maar met vier renners in koers. Eerder moest sprinter Pascal Ackermann al ziek de handdoek gooien en ook Marcus Burghardt is er niet meer bij. De Duitser kwam in de openingsetappe ten val en moest opgeven met een gebroken arm.

Giovanni Aleotti, Maciej Bodnar, Lukas Pöstlberger en Michael Schwarzmannn zijn nog wel in koers namens BORA-hansgrohe. Deze renners krijgen vandaag een pittige bergrit voorgeschoteld naar Bukowina Tatrzańska.