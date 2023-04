BORA-hansgrohe moet Frederik Wandahl voorlopig missen na zware val op training

BORA-hansgrohe kan voorlopig niet beschikken over Frederik Wandahl. De 21-jarige Deen heeft bij een val op training zijn dijbeen gebroken en is zaterdag geopereerd aan dit kwetsuur.

“Helaas, Frederik Wandahl heeft een dijbeenbreuk opgelopen bij een trainingscrash terwijl hij zich voorbereidde op de Giro d’Italia”, schreef BORA-hansgrohe zaterdag op sociale media. “Hij wordt vandaag geopereerd en wij wensen hem het allerbeste tijdens zijn herstel.”

Wandahl behaalde dit seizoen enkele ereplaatsen, waaronder een elfde plek in de Trofeo Andratx-Mirador D’es Colomer. Ook was hij achttiende in de Volta ao Algarve en zesde in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië.

