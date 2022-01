BORA-hansgrohe met Uijtdebroeks, Kämna en Van Poppel naar Saudi Tour

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie op papier voor de Saudi Tour, die dinsdag van start gaat. De Duitse formatie rekent met Danny van Poppel, Martin Laas en Jordi Meeus op drie rappe mannen in de vijfdaagse rittenkoers. Ook Lennard Kämna en de nog altijd maar 18-jarige Cian Uijtdebroeks maken deel uit van de zevenkoppige selectie.

De beloftevolle Uijtdebroeks kwam dit seizoen al in actie voor BORA-hansgrohe. De Belg maakte afgelopen week op het Spaanse eiland Mallorca zijn profdebuut: Uijtdebroeks reed met de Trofeo Calvia (27ste) en de Trofeo Alcúdia – Port d’Alcúdia (65ste) twee manches van de Challenge Mallorca. In de Saudi Tour krijgt de ronderenner twee keer de kans om zich uit te leven: in de tweede én vierde etappe is het namelijk klimmen geblazen voor de renners.

Ook Kämna en de Italiaan Matteo Fabbro beschikken over de kwaliteiten om een goed klassement te rijden. De laatste keer dat de 25-jarige Kämna in actie kwam, was bijna negen maanden geleden in de Volta ao Algarve. De Duitser miste vervolgens een groot deel van het seizoen vanwege fysieke problemen. In het najaar van 2021 kwam hij overigens al in actie tijdens de mountainbikewedstrijd Cape Epic.

In de sprints is het uitkijken naar de drietand Meeus-Van Poppel-Laas. De drie rappe mannen beginnen in de Saudi Tour aan het nieuwe seizoen en voor Van Poppel is het bovendien zijn eerste koers voor zijn nieuwe werkgever BORA-hansgrohe. De zevende en laatste renner binnen de selectie is de Ierse hardrijder Ryan Mullen, die net als Van Poppel zijn debuut maakt voor BORA-hansgrohe.

Selectie BORA-hansgrohe voor Saudi Tour (1-5 februari)

Matteo Fabbro

Lennard Kämna

Martin Laas

Jordi Meeus

Ryan Mullen

Danny van Poppel

Cian Uijtdebroeks